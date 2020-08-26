Директор МакSим успокоила фанатов «пропавшей» певицы

26.08.2020, 15:08, Новости дня

Директор певицы МакSим (Марины Максимовой) Маргарита Соколова рассказала, что кроется за сообщениями об «исчезновении» певицы, которая не давала о себе знать уже несколько месяцев.

«Сейчас находится в отпуске в Турции, отдыхает с детьми. Все у нее нормально, хорошо. В сентябре будет готова выйти на закрытые мероприятия. Пишет новые песни», – передает «Ридус» слова директора.

Соколова также отметила, что МакSим временно «пропала» с музыкального горизонта из-за «посттравматического синдрома».

Напомним, в начале февраля Соколова рассказала, из-за чего ранее артистка попала в больницу, и как долго продлится ее восстановление.

Так, 23 апреля артистка попала в ДТП, о чем первой сообщила ее представитель Соколова. Позже она рассказывала, что у певицы была краткосрочная потеря памяти, но сейчас она уже идет на поправку.

По словам самой певицы, по пути в аэропорт у автомобиля лопнуло колесо. Машину занесло на мокрой дороге, и она вылетела в кювет. Абросимова в этот момент сидела на заднем сиденье и была пристегнута ремнем безопасности.