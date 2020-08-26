Мужчина на квадроцикле открыл стрельбу по детям в Подольске

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26.08.2020, 15:08, Новости дня

Во дворе жилого дома в микрорайоне Кузнечики города Подольск мужчина на квадроцикле открыл огонь по детям, игравшим на детской площадке. Инцидент попал на видео.

Водитель приехал на квадроцикле во двор дома, припарковался и открыл огонь по детской площадке, которая была за его спиной. Со своего транспорта мужчина не вставал.

Мужчина, предположительно, сделал несколько выстрелов. На площадке вместе с детьми был взрослый, который попытался задержать стрелявшего, но тот уехал. Видео публикует «360».

О пострадавших информации нет.

Ранее в Петербурге осудили местного жителя Марка Барбасова, который выстрелил из сигнального оружия в детей на площадке.



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