Мужчина на квадроцикле открыл стрельбу по детям в Подольске
26.08.2020, 15:08, Новости дня
Во дворе жилого дома в микрорайоне Кузнечики города Подольск мужчина на квадроцикле открыл огонь по детям, игравшим на детской площадке. Инцидент попал на видео.
Водитель приехал на квадроцикле во двор дома, припарковался и открыл огонь по детской площадке, которая была за его спиной. Со своего транспорта мужчина не вставал.
Мужчина, предположительно, сделал несколько выстрелов. На площадке вместе с детьми был взрослый, который попытался задержать стрелявшего, но тот уехал. Видео публикует «360».
О пострадавших информации нет.
Ранее в Петербурге осудили местного жителя Марка Барбасова, который выстрелил из сигнального оружия в детей на площадке.
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