В Подмосковье «заминировали» все больницы, ТЦ и гипермаркеты

26.08.2020, 15:08, Новости дня

В полицию поступило сообщение о «минировании» в Подмосковье всех роддомов, аэропортов, больниц, станций скорой помощи, торговых центров и гипермаркетов, сообщил источник в экстренных службах.

«В дежурную часть подмосковного ГУ МВД РФ поступило анонимное сообщение от неизвестного о том, что на территории области взрывные устройства заложены во всех роддомах, аэропортах, больницах, станциях скорой помощи, онкологических центрах, ТЦ, гипермаркетах и зданиях судов», – отметил собеседник ТАСС.

По его словам, на места направили специалистов и кинологов. Также в среду поступила информация о заложенных бомбах на 50 объектах в Москве.

Также источник сообщил, что угроза взрыва поступала в аэропорт Жуковский, якобы заминированы были несколько самолетов на стоянке.

В августе в Подмосковье сообщалось об угрозе взрывов во всех гостиницах и ТЦ. После подобного сообщения экстренные службы проверяли также аэропорт Жуковский и все самолеты на его стоянке. Все сообщения оказались ложными.