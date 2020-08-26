Ортопед Майсиров назвал опасность выступающей косточки на ноге

26.08.2020, 14:53, Разное

Ортопед-травматолог Муса Майсиров рассказал, чем может быть опасна выступающая косточка на ноге. В основном эта проблема развивается из-за отсутствия подвижности и неправильного выбора обуви.

Косточка на ноге появляется из-за ношения узкой обуви на высокой платформе или каблуке, поскольку огромную нагрузку начинают испытывать мелкие суставы. Также воздействие оказывают наследственность, гормональный дисбаланс и лишний вес. В основном проблема чаще наблюдается у женщин, нежели у мужчин.

На деформацию первого пальцы влияют и тяжелые сумки, которые нередко носят представительницы слабого пола. Если не следить за своим здоровьем, в будущем станет развиваться артроз, появятся боли в спине и коленях, вросшие ногти.

Проблему не решит использование фиксаторов и иных медицинских приспособлений. Болевые ощущения на несколько часов могут облегчить мази и компрессы. По словам медика, необходимо приобрести ортопедические стельки, чтобы не создавалось давление на суставы.