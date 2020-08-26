Обнаженная Леди Гага в маске приняла ледяную ванну

26.08.2020, 14:53, Разное

Эпатажная американская певица Леди Гага показала обнаженное фото, сделанное в ледяной ванне. На лице знаменитости присутствовала защитная маска. Пикантным снимком артистка поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

В описании к публикации Леди Гага сообщила, что готовится принять участие в церемонии вручения премии MTV Video Music Awards. Мероприятие пройдет в ближайшее воскресенье в Нью-Йорке. По числу номинаций Леди Гага может сравниться только с Арианой Гранде. Обе артистки представлены в девяти категориях, причем, в одной из них заявлена совместная песня исполнительниц.

Подписчики по-разному отреагировали на подобную публикацию. Многие поинтересовались, как Гага решилась на подобный снимок, ведь находиться в ледяной ванне практически невозможно. В то же время нашлись и те, кто выразил благодарность знаменитости за то, что она старается сделать интересный контент.