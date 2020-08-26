 

Бритни Спирс после избавления от опеки отца готовится стать матерью

26.08.2020, 14:53, Разное

Бритни Спирс планирует официально избавиться от опеки своего родного отца, чтобы в будущем еще раз стать матерью. Артистка не верит, что у нее получится достигнуть цели, если она будет постоянно пребывать под контролем.
По словам инсайдеров, Спирс всегда хотела иметь много детей. Сейчас она намерена самостоятельно создать новую семью. Именно в связи с этим исполнительница пытается добиться изменения условий опеки над ней. Знаменитость мечтает сама принимать решения и быть более независимой.

Друзья Бритни Спирс утверждают, что артистка намерена завести еще двое детей. Отметим, что она уже воспитывает 14-летнего Шона Престона и 13-летнего Джейдена Джеймса. Отец артистки считает, что дочь должна заниматься развитием творческой карьеры, но Спирс думает, что запись нового альбома и гастроли помешают имеющимся планам.

Несколько дней назад артистка проиграла первый суд, в рамках которого решался вопрос об опекунстве. На протяжении полугода у Спирс есть возможность доказать, что она пребывает в отличной физической форме и способна самостоятельно принимать важные решения. Адвокат исполнительницы уже начал собирать справки и иные документы для представления ее интересов в суде.



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