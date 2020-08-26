Диетолог развеяла миф о вредном фастфуде

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26.08.2020, 14:48, Новости дня

Наггетсы – не вредный фастфуд и при правильном приготовлении этот продукт может стать диетическим блюдом, считает диетолог Татьяна Залетова.

Диетолог в интервью радио Sputnik рассказала, что наггетсы – это кусочки куриной грудки в панировке, обжаренные в масле. Многие считают это блюдо очень вредным, однако в самих ингредиентах нет ничего плохого. Причина кроется в способе его приготовления в ресторанах быстрого питания. По ее словам, наггетсы из точек фастфуда – это прямой путь к старению и изнашиванию организма.

«Покупать наггетсы в ресторанах быстрого питания нежелательно. Там их часто готовят во фритюре. Если ресторан не по стандартам заменяет масло, то в процессе готовки могут образовываться свободные радикалы и трансизомеры жирных кислот. Они является фактором онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний и мощным фактором старения. Чем больше продуктов из фритюра мы едим, тем быстрее мы стареем и тем быстрее мы изнашиваем свой организм», – рассказала Залетова.

Любители этого блюда могут приготовить наггетсы в домашних условиях, причем сделать их вкусными, полезными и даже диетическими, отметила диетолог. Залетова уточнила, что желательно использовать белое мясо, а для панировки подойдет хлеб с отрубями. Таким образом, блюдо получится диетическим и очень полезным.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова заявила газете ВЗГЛЯД, что если употреблять фастфуд не более двух раз в неделю в утреннее время, а в остальные приемы пищи добавлять больше овощей, фруктов и другие полезные продукты, то он минимально отразится на весе и здоровье человека в целом.

В свою очередь врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что фастфуд лучше употреблять в первой половине дня. Только в таком случае он никак не отразится на фигуре. 



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