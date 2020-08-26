 

Глава МИД Литвы обратился к белорусскому коллеге на русском

26.08.2020, 14:48, Новости дня

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс обратился к министру иностранных дел Белоруссии Владимиру Макею на русском языке и на «ты».

«Да, Владимир, я знаю тебя, Белоруссию и еще больше узнаю белорусов, которые как никогда раньше решили не молчать, невзирая на насилие, запугивания, заключения <…> Это действительно новая реальность, и не видеть ее просто недопустимо и непростительно», – написал Линкявичюс в Twitter.

Также дипломат напомнил Макею, что против Минска уже вводили санкции, однако многие из них были отозваны решением ЕС. 

По его мнению, руководство Белоруссии собственноручно разрушило надежды на диалог с Евросоюзом и призвал к проведению новых выборов, которые и будут условием добрососедских отношений.

При этом чиновник не уточнил, по какому именно вопросу ведется переписка и на какие именно реплики своего белорусского коллеги он отвечает. Также не указывается, будет ли этот ответ направлен официально или он уже отправлен в Белоруссию.

Мой ответ Владимиру Макею pic.twitter.com/86JBga47zg

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 26, 2020

Ранее высокопоставленный источник ЕС сообщил, что Евросоюз намерен ввести адресные санкции против лиц, которые ответственны либо за фальсификацию президентских выборов в Белоруссии, либо за репрессии против граждан после них. 

Напомним, ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС готов сопроводить мирный переход власти в Белоруссии, а также намерен выделить 53 млн евро для белорусского народа.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что нельзя допустить вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне, и отметила, что в стране нужно проводить «национальный диалог, как это предлагает оппозиция в Белоруссии», возможно, при участии ОБСЕ.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Минздрав Белоруссии предупредил об угрозе здоровью жителей Минска из-за плохой воды

05.08 / Даже при известном исходе выборов в Белоруссии оппозиция уже выиграла

23.08 / Адвокат оценил отказ Ефремова от услуг Пашаева

26.06 / Песков не исключил обращения Путина к россиянам перед голосованием 1 июля

02.07 / Обналичили 47 млн грн. Двум экс-бухгалтерам “Правэкс Банка” сообщили о подозрении

10.08 / Специалисты рассказали об экономическом неравенстве среди древних людей

26.07 / В финал плей-офф за место в Лиге Европы вышли “Мариуполь” и “Колос”

17.07 / В Окружном админсуде Киева сообщили об обысках “по делам Майдана”

30.06 / В Сети отреагировали на назначение Шнурова генеральным продюсером RTVI

27.07 / В Великобритании восхитились мощью российского флота

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска