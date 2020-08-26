 

Боевик в Ингушетии подорвался на самодельной бомбе

26.08.2020, 14:48, Новости дня

Боевик в Ингушетии, о ликвидации которого сообщалось в среду, по предварительным данным, подорвался на самодельном взрывном устройстве, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«Во время спецоперации произошел взрыв. По предварительным данным, боевик подорвался на самодельном взрывном устройстве», – сказал собеседник РИА «Новости».

В среду сообщалось, что в ходе спецоперации в лесу в Ингушетии уничтожили одного боевика.



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