Боевик в Ингушетии подорвался на самодельной бомбе
26.08.2020, 14:48, Новости дня
Боевик в Ингушетии, о ликвидации которого сообщалось в среду, по предварительным данным, подорвался на самодельном взрывном устройстве, сообщил источник в правоохранительных органах региона.
«Во время спецоперации произошел взрыв. По предварительным данным, боевик подорвался на самодельном взрывном устройстве», – сказал собеседник РИА «Новости».
В среду сообщалось, что в ходе спецоперации в лесу в Ингушетии уничтожили одного боевика.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет