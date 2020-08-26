Тихановская о Лукашенко: Над ним смеются, а он цепляется за власть

26.08.2020, 14:23, Разное

Экс-кандидат в президенты отметила, что Белоруссия переживает острый политический кризис. Причиной стала фальсификация итогов выборов главы страны. Если бы голоса были посчитаны честно, граждане бы не выходили на акции протеста.

По словам Светланы Тихановской, большинство жителей страны не доверяют и не поддерживают действующего лидера. Они хотят, чтобы Александр Лукашенко ушел. “Его больше не уважают, над ним смеются, а он цепляется за власть”, – сказала оппозиционер.

Политик также осудила арест двух членов Координационного совета оппозиции – Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского. Первая задержанная была доверенным лицом Тихановской, второй руководил стачечным комитетом Минского тракторного завода.

Их арест свидетельствует о том, что у белорусских чиновников и судей отсутствует государственное мышление. Оппозиционер отметила, что народ никогда не примет репрессии. В итоге властям придется понести наказание за насилие в отношении протестующих.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 16 Авг 2020 в 7:55 PDT

Напомним, что Светлана Тихановская объявила о создании Координационного совета в середине августа. Комитет выступает за урегулирование кризиса в Белоруссии. Члены организации настаивают на повторном президентском голосовании.