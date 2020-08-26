Анализ слюны может ускорить диагностику сердечного приступа

26.08.2020, 14:17, Разное

Кардиологи считают, что сделать быстрее диагностику сердечного приступа поможет анализ слюны. За счет инновационной методики на этот процесс потребуется максимум десять минут, а не час, который нужно подождать в случае сдачи крови.

Проблемы с сердцем требуют срочной постановки диагноза, чтобы своевременно оказать помощь человеку и назначить эффективное лечение. Врачи распознают патологию на основании симптомов, результате ЭКГ и анализа крови на белок, попадающий внутрь в случае повреждения сердечной мышцы.

В процессе проведения исследовании медики решили проверить, можно ли в слюне пациентов обнаружить тропонин. Взятые образцы биоматериала прошли через специальную обработку для удаления огромного числа белков. В научной работе были задействованы 32 пациента, имеющих проблемы с сердцем, и 13 абсолютно здоровых испытуемых.

Ученые зафиксировали совпадение в 100% между результатами анализа крови и слюны. В дальнейшем будут проведены более подробные исследования, чтобы точно узнать, остается ли тропонин в жидкой биологической среде организма после того, как произошел сердечный приступ. Также планируется создать тест на присутствие данного элемента в слюне.