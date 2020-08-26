В центре Гамалеи рассказали о подготовке перед вакцинацией от COVID

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26.08.2020, 14:08, Новости дня

Никакие анализы, в том числе тест на коронавирус и антитела, перед вакцинацией от COVID-19 сдавать не нужно, это не касается пострегистрационных исследований – у добровольцев будут брать различные анализы, сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Во время пострегистрационных исследований будут массу анализов брать. А в плане гражданского оборота никаких анализов сдавать не нужно», – передает РИА «Новости» слова Гинцбурга.

При этом он уточнил, что если человек недавно переболел коронавирусом, он должен сообщить об этом врачу, который примет решение, нужно ли сдавать дополнительные анализы.

«Единственное только, если человек скажет, что недавно он переболел, то здесь надо врачу решить, стоит ли проверить что-то или нет. А так никаких дополнительных анализов не предусмотрено», – отметил Гинцбург.

По его словам, если человек, болеющий COVID-19 бессимптомно и не знающий о своем заболевании, поставит себе прививку от коронавируса, на течении заболевания это никак не отразится.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.



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