Помпео ведет переговоры с руководством Бахрейна
26.08.2020, 14:05, Новости дня
Госсекретарь США Майк Помпео в среду ведет переговоры в Бахрейне, после чего отправится в Объединенные Арабские Эмираты.
Рабочий график Помпео в Манаме включает встречи с наследным принцем Бахрейна Салманом ибн Хамадом аль-Халифой и королем Хамадом аль-Халифой.
Госдепартамент сообщил, что в Абу-Даби Помпео будет обсуждать соглашение между ОАЭ и Израилем, подписанное ранее в этом месяце с целью нормализации двусторонних отношений.
Госсекретарь встретится с министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом аль-Нахайяном.
Помпео совершает турне по нескольким странам, в то время как администрация Трампа подталкивает другие арабские страны последовать примеру ОАЭ в деле нормализации отношений с Израилем.
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