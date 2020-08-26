Помпео ведет переговоры с руководством Бахрейна

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26.08.2020, 14:05, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео в среду ведет переговоры в Бахрейне, после чего отправится в Объединенные Арабские Эмираты.

Рабочий график Помпео в Манаме включает встречи с наследным принцем Бахрейна Салманом ибн Хамадом аль-Халифой и королем Хамадом аль-Халифой.

Госдепартамент сообщил, что в Абу-Даби Помпео будет обсуждать соглашение между ОАЭ и Израилем, подписанное ранее в этом месяце с целью нормализации двусторонних отношений.

Госсекретарь встретится с министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом аль-Нахайяном.

Помпео совершает турне по нескольким странам, в то время как администрация Трампа подталкивает другие арабские страны последовать примеру ОАЭ в деле нормализации отношений с Израилем.



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