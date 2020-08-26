Чемпионат мира по танго в Аргентине пройдет в виртуальном формате

26.08.2020, 14:05, Новости дня

В среду в Аргентине открывается ежегодный чемпионат мира по танго, однако на этот раз сотни участников не соберутся в Буэнос-Айресе: из-за пандемии соревнования будут проходить в виртуальном формате.

В понедельник в Аргентине был достигнут печальный суточный рекорд по числу заболевших – 8713 случаев.

Введенные из-за коронавируса ограничения означают, что судьям придется полагаться исключительно на видеоматериалы, присланные участниками.

«Мы сделали ставку на фестиваль танго, который адаптировался к ситуации, в которой мы оказались из-за пандемии», – заявил глава городского управления культуры Энрике Авогадро.

Жюри просмотрит присланные видео и составит шорт-лист, который будет представлен на голосование общественности в социальных сетях.

Однако новая форма чемпионата возмутила некоторых пуристов.

«Записать видео, которое можно отредактировать, – это не то же самое, что танцевать на сцене перед жюри», – заявила хореограф Вирджиния Васкони, постоянный член жюри.