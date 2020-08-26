 

Екатерина Климова воссоединилась с бывшим мужем на выпускном дочери

26.08.2020, 14:05, Разное

Актриса Екатерина Климова поделилась снимками с выпускного своей дочери Елизаветы. В этот день вместе с девушкой была не только мама, но и папа – ювелир Илья Хорошилов, с которым Климова познакомилась, еще будучи школьницей, и развелась в 2004 году. Но, судя по фото, им удалось сохранить дружеские отношения.

Екатерина Климова и Илья Хорошилов с дочкой Елизаветой

Выпускной! Телефон сел, слезы рекой, но все счастливы. Спасибо, Ломоносовская школа, спасибо за все! А уже завтра начнется совсем другая, взрослая жизнь,

– написала в Instagram Климова. На вопрос, кем Лиза планирует стать в будущем, девушка ответила в интервью HELLO!:

В детстве хотела быть кем угодно, только не актрисой. Но поскольку с малых лет присутствовала на маминых репетициях и обожала находиться на съемочной площадке, то лет в 15 загорелась идеей попробовать себя в качестве режиссера. Мне и сейчас интересна сфера кино, но не так давно пришла к выводу, что получить высшее образование хочу в другой сфере – языковой. Планирую стать дипломатом, поступить в МГИМО или МГУ.

Екатерина Климова с дочкой – Елизаветой Хорошиловой



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