Александр Петров и Стася Милославская, Джаник Файзиев и Светлана Иванова и другие на премьере фильма “Вратарь галактики”

26.08.2020, 14:05, Разное

Семейный блокбастер “Вратарь галактики” выходит в прокат в День российского кино, 27 августа, но впервые избранной публике картина была показана вчера. Фильм представили режиссер Джаник Файзиев, продюсер Сергей Сельянов, оператор Максим Осадчий, актеры Светлана Иванова, Евгений Романцов, Виктория Агалакова, Мария Лисовая и другие.

Светлана Иванова и Джаник Файзиев Светлана Иванова с дочкой Полиной Юлия Хлынина Катерина Шпица с сыном Германом

Мне на ум ничего не приходит кроме фразы героя анимационного фильма: “Мы строили, строили… и наконец мы здесь”. Я рад видеть знакомые лица в зале, рад, что вы пришли,

– сказал режиссер и продюсер Джаник Файзиев, представляя фильм. Действие его картины развивается в Москве 2071 года. Галактические войны разрушили Луну и изменили климат на Земле. Москва – в тропических лесах, а Нью-Йорк покрылся льдом. Над Москвой возвышается огромный инопланетный корабль. Это стадион, на котором проходят зрелищные межгалактические соревнования по космоболу – игре, объединившей в себе спорт и гладиаторские бои. Игру обожают жители целой галактики, кроме главного героя, который мечтает найти работу, чтобы помочь семье. Неожиданно в нем обнаруживают сверхспособности и принимают в сборную. Съемочная группа фильма “Вратарь галактики” Ольга Любимова, Джаник Файзиев с дочкой Полиной Сергей Сельянов Максим Осадчий Евгений Романцов и Виктория Агалакова Кристина и Анжелика Каширины Оскар Кучера Илья Бачурин Среди гостей – Максим Аверин