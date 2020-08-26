“А-бэ-ноль” и не только

26.08.2020, 14:00, Разное

В июле этого года исследователи из Massachusetts General Hospital (Бостон) поделились наблюдениями, что у людей с III и IV Rh+ группами крови больше шансов получить положительный тест на COVID. Меньше всего риска оказалось у тех, кто живет с первой отрицательной группой. Впрочем, сами ученые просят не полагаться на тип крови как на амулет от “короны”, ведь тяжесть заболевания никак не зависит от принадлежности к системе АВO.

Даже если предположить, что особенности крови могут влиять на развитие заболевания, большинство из нас не окажутся среди счастливчиков. Первая отрицательная занимает лишь третью строчку в статистике распространенности групп крови.

Мы привыкли думать, что существует всего 8 групп: О(I), A(II), B(III), AB(IV), и их комбинации с резус-фактором. На самом деле официально зарегистрировано 38 систем крови, а то, что мы привыкли считать группой, правильнее называть подгруппами внутри этих больших систем.

Если упростить, каждая система – это один ген, который кодирует определенный вид крови. Представьте, что есть город, в котором 38 многоквартирных домов. Дом – это группа крови. В одной квартире этого дома живут Ивановы, в другой – Петровы, некоторые квартиры пустые. Жильцы – это антигены, частицы на поверхности эритроцитов (красных кровяных телец). Каждая квартира охраняется сигнализацией – это антитела, белки в плазме крови.

Самая известная система крови – АВО. Она отличается антигенами А и В. “О” обозначает отсутствие и того, и другого. Также мы все знаем систему резус-фактора (Rh), она определяется по наличию 61 антигена. Самый известный из них – антиген D. Если он есть, наша группа резус-положительная (Rh+), если его нет – резус-отрицательная (Rh-).

Всего известно более 600 антигенов. Некоторые из них распространены повсеместно, другие встречаются реже. Самая популярная группа крови в мире – первая резус-положительная, О(I) Rh+. В ней нет антигенов А и В, но есть антиген RhD. Редкой считается группа крови, если в ней нет антигена, который обнаруживается у 99% людей. Очень редкой – без антигена, который есть у 99,99% населения планеты.

Например, в мире живет меньше 50 человек, у которых нет ни одного из антигенов системы резус-фактор. Такая кровь называется резус-нулевая (Rh-null), иначе – “golden blood” (золотая кровь). Для медицины это означает универсального донора: раз у него нет антигенов, ни одна система Rh не опознает его кровь как чужую. Для самого обладателя golden blood это значит, что жизненно необходимая ему кровь может оказаться на другом континенте.

Знать свою группу важно в ситуациях, где есть прямой контакт с кровью другого человека. Это может быть операция с переливанием эритроцитарной массы или беременность, когда кровоток матери и плода соединен. Антигены внутри одной системы обычно враждуют друг с другом, так же, как Петровы из пятой квартиры не переносят Ивановых из восьмой.

Не в каждой из 38 групп крови случаются конфликты. У одних проблемы возникают всегда, когда “жильцы” одной квартиры лезут в другую. Это происходит в тех самых домах АВО и Rh, а также Duffy, Kid, MNS и Kell. В некоторых системах крови такой проблемы нет, и науке неизвестно, почему там сигнализация не срабатывает.

Что всё-таки происходит, когда встречается разная кровь? Антитела распознают чужой антиген и “хватаются” за него. Выглядит это как смешанное с лимоном молоко: кровь “склеивается” и выпадает в осадок. Для жизни человека такой поворот будет фатальным.

Избежать этого можно только переливанием крови одного типа. Для этого повсеместно определяют группу крови по самым распространенным в мире системам – АВО и резус-фактор. В РФ типируют эритроциты еще и по Kell. Приказом Минздрава № 363 от 2002 г. запрещено поставлять в больницы кровь Kell-положительных доноров. Таких людей всего 7-10% по всей стране, и они могут сдавать только плазму и тромбоциты. Узнать свой Kell-статус можно бесплатно на станциях переливания крови.

В мире переливание требуется кому-нибудь каждые две секунды. Есть надежда, что однажды создадут универсальный кровезаменитель или научатся искусственно “вырезать” антигены с эритроцитов. Пока же именно ваша кровь может спасти чью-то жизнь.