Журналисты рассказали о важных изменениях с 1 сентября в жизни россиян

26.08.2020, 13:53, Разное

Новые графики, дополнительные выплаты и уменьшение пособий: С 1 сентября россиян ожидает ряд важных новаций в самых разных сферах. Журналисты рассказали о том, что измениться в повседневной жизни граждан страны.

Из-за кризиса и коронавируса в мире произошло много изменений, которые коснулись как медицинской сферы, так и образовательной, социальной и других. Новые условия, в которых приходится жить людям по всему миру, коснулись и граждан Российской Федерации. О том, какие меры в связи с распространением Covid-19, предприняты в России, рассказали журналисты. Повседневная жизнь россиян станет другой с 1 сентября, в первую очередь, это касается школ и других учебных заведений. Распорядок дня и учебные планы, порядок проведения занятий, питание и отдых учащихся изменятся с учетом ограничений и правил социального дистанциирования.

Также появится новый график работы спортзалов, библиотек и проведения разнообразных массовых мероприятий. В случае негативных тенденций в распространении инфекции все уроки могут перевести в дистанционную форму. При этом государство не оставит работников сферы образования, и уже с начала осени они получат специальные доплаты к заработной плате. Размер поддержки учителям и преподавателям составит до 5 тысяч рублей.

Также ожидается с 1 сентября дополнительное финансирование пенсионерам, у которых есть стаж работы в сельском хозяйстве более 30 лет. Размер поддержки данной категории россиян поднимут до 1421 рубля. Также важным изменением для людей пожилого возраста станет иной порядок выплат пенсионных начислений. Теперь пенсии государство будет платить только на карты, относящиеся к российской национальной платежной системе «Мир». Не стоит переживать при этом лицам, избравшим другие способы получения пенсии, так как они останутся без изменений.

Другой размер пособия ожидается с сентября для граждан, состоящих на учете на бирже труда. В пособие по безработице больше не будут включаться доплаты, вызванные пандемией коронавируса. Соответственно, как пишет «Политэксперт», вместо более чем 5 тысяч таким гражданам с 1 сентября будет начисляться только 1725 рублей.