Полиция задержала подозреваемого в поджоге авто программы “Схемы”

26.08.2020, 13:50, Новости дня

Национальная полиция Украины 26 августа задержала подозреваемого в поджоге автомобиля, который использовала съемочная группа программы “Схемы” (совместный проект “Радіо Свобода” и телеканала “UA:Перший”). Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

“Сегодня утром Нацполиция задержала в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины жителя Луганской области, который обоснованно подозревается в поджоге авто журналистов “Схем”. Изъята одежда злоумышленников, зажигательные шашки и другие доказательства”, – заявил он.

Аваков добавил, что обыски еще продолжаются, и пообещал позже представить детали.

Сьогодні зранку @NPU_GOV_UA затримала у порядку ст.208 КПК мешканця Луганщини, який обгрунтовано підозрюється у підпалі авто журналістів @cxemu @radiosvoboda. Вилучено одяг зловмисників, запалювальні шашки, інші докази. Тривають обшуки. Працюємо далі. Деталі згодом. pic.twitter.com/j3QFVy4TP9

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 26, 2020

В ночь на 17 августа автомобиль программы “Схемы” подожгли возле дома водителя съемочной группы в Броварах Киевской области. По словам журналиста программы Михаила Ткача, последний материал, который снимали с помощью этой машины, – “Короли дорог”, о первых лицах государства, которые нарушают правила дорожного движения.

Главный редактор программы “Схемы” Наталья Седлецкая считает, что за поджогом машины, которой пользовались журналисты-расследователи, могут стоять фигуранты расследований, также к нему может быть причастен бывший замглавы Администрации Президента Андрей Портнов.

Полиция квалифицировала событие как умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до 10 лет.