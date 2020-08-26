 

В США задержали гражданина России. Его обвиняют в подготовке киберпреступления

26.08.2020, 9:50, Новости дня

В Лос-Анджелесе (США) федеральный суд арестовал гражданина России 27-летнего Егора Крючкова. Его обвиняют в попытке сговора с сотрудником одной из американских фирм с целью совершения на нее кибератаки для последующего шантажа, сообщило 25 августа министерство юстиции Соединенных Штатов.

Как следует из сообщения, россиянин въехал в США по туристической визе и с 15 июля по 22 августа пытался вступить в сговор с сотрудником американской компании в штате Невада.

Крючков предлагал ему взятку в один миллион долларов за установление вредоносного программного обеспечения на компьютер корпоративной сети. Таким образом россиянин получил бы доступ к данным компании и впоследствии мог требовать выкуп, угрожая сделать украденную информацию достоянием общественности.

Федеральное бюро расследований США связалось с Крючковым. После этого россиянин попытался покинуть страну, однако 22 августа был задержан.

По информации ТАСС, в посольстве России в США знают о ситуации и заявили, что арестованному гражданину России будет оказано необходимое консульско-правовое содействие.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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