Политолог рассказал о внутреннем конфликте в КПРФ

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26.08.2020, 13:48, Новости дня

«Коновалов не только спровоцировал конфликт в ячейке КПРФ, но и растерял ядерный электорат», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Бортников, комментируя пикет против главы Хакасии Валентина Коновалова в связи со скандалом на выборах мэра города Черногорска.

«Конфликт в Черногорске вспыхнул не на ровном месте. Внутри местного отделения КПРФ уже давно зрело недовольство Коноваловым, – рассказал Александр Бортников. – Сначала случился массовый выход из партии в Абазе, а теперь мы видим пикет против Коновалова по поводу мэрской кампании в Черногорске». 

Суть в том, продолжил собеседник, что Коновалов и его приближенные в принудительном порядке выдвинули на пост мэра Черногорска Евгения Молостова. «Хотя в городе были и другие претенденты, в том числе от КПРФ. Молостов тут же подал иск на своих конкурентов-самовыдвиженцев с требованием снять их с выборов по формальным поводам. По двум кандидатам иски суд удовлетворил, однако дела находятся в стадии апелляции. Один из отстраненных претендентов на пост мэра, экс-коммунист Владимир Грудинин и собрал сегодняшний пикет. Протестующие называли Молостова техническим кандидатом, и обвиняли Коновалова в «сливе» выборов мэра Черногорска», – рассказал Бортников.

«Представители КПРФ и раньше обвиняли главу Хакасии в том, что он нарушает данные им обещания. А теперь дело дошло до открытого противостояния. Видимо, коммунисты ждали, что после победы однопартийца на них посыпятся должности и звания, но ничего хорошего из этого не вышло», – констатировал политолог.

Эксперт также добавил, что попытки «пристроить своих людей» для коммунистов заканчиваются скандалами и отставками. Из-за всех этих событий недовольство Коноваловым в Хакасии растет.

«Он не только спровоцировал конфликт внутри КПРФ, но и умудрился растерять свой ядерный электорат. Получается, что для дискредитации коммунистов достаточно, чтобы кто-то из представителей этой партии был избран на серьезную должность. Сейчас становится очевидной их профессиональная несостоятельность. Более того, из-за этого начинается разлад и внутри самой КПРФ», – заключил Бортников.

Напомним, ранее в Абакане прошла акция протеста против политики действующего главы Хакасии Валентна Коновалова в отношении выборов мэра города Черногорска. Бывшие члены КПРФ выступили под лозунгами «политический террор», «зачистка оппонентов» и «административный ресурс», сообщает khakasia.info.

Организатором акции стал кандидат в мэры Черногорска Владимир Грудинин. Ранее он подал заявление о выходе из КПРФ в знак протеста из-за того, что региональное руководство Компартии выдвинуло на выборы Евгения Молостова. При этом сам Молостов подал иск против Грудинина и еще трех кандидатов-самовыдвиженцев, требуя снятия их с выборов.



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