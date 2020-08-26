 

Турция заявила о решимости бороться за ресурсы в Средиземном, Эгейском и Черном морях

26.08.2020, 13:48, Новости дня

Турция намерена взять то, что ей, на взгляд руководства страны, полагается в Средиземном, Эгейском и Черном морях, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.

«Турция возьмет то, что ей полагается и в Средиземном, и в Эгейском, и в Черном морях. Турция – это уже не та страна, которая готова идти на уступки. Мы предпримем все возможные шаги, чтобы защитить наши интересы в регионе, и мы готовы заплатить за это любую цену», – передает ТАСС слова турецкого лидера.

Ранее Турция сообщила об открытии в Черном море крупного месторождения газа, которое позволит стране стать независимой от импорта энергоресурсов. Они обходятся Анкаре в десятки миллиардов долларов ежегодно. Эрдоган назвал это событие историческим и объявил, что рассчитывает на такой же успех и в Средиземном море.

Глава Минфина республики Берат Албайрак в эфире телеканала NTV заявил, что Турция рассчитывает на сотрудничество с Россией в связи с обнаружением газового месторождения в Черном море.



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