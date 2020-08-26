Тихановская прокомментировала слухи о закрытии границы Белоруссии и России
26.08.2020, 13:23, Разное
На прошлой неделе президент Александр Лукашенко созвал Совет безопасности, где раскрыл задачи оппозиции. По словам политика, если к власти придут его противники, то отношения Белоруссии и России сильно изменятся.
Лидер заявил, что оппозиционеры хотят повсеместно запретить русский язык. В школах и детских садах будут говорить только на белорусском. Кроме того, они планируют разорвать соглашения с Россией о Союзном государстве и закрыть границу.
Политик Светлана Тихановская сообщила, что оппозиция не собирается вступать в конфликт с Москвой. В интервью польскому изданию Onet бывший кандидат на пост президента Белоруссии назвала заявление Лукашенко о закрытии границ “чепухой”.
Накануне, 25 августа, политик объявила о начале “мирного переворота” в стране. Светлана Тихановская отметила, что революция несет демократический характер. Народ борется за право выбирать своих лидеров и определять будущее.
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Напомним, третью неделю в Белоруссии не утихают массовые беспорядки. В крупных городах проходят акции протеста, на нескольких заводах начались забастовки. Президент Александр Лукашенко пообещал привлечь всех провокаторов к ответственности.
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