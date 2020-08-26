Семья десять лет скрывает тяжелобольную актрису Маргариту Терехову

26.08.2020, 12:53, Разное

Вчера, 25 августа, исполнительница роли Миледи в фильме «Три мушкетера» праздновала свое 78-летие. Семья десять лет скрывает тяжелобольную актрису Маргариту Терехову, страдающую от болезни Альцгеймера.

По словам сына знаменитости, мать перестала узнавать детей и внуков, а также она не разговаривает. За Маргаритой Тереховой ухаживают попеременно две сиделки. На лекарственные препараты и оплату работы помощниц ежемесячно уходит 150 тысяч рублей. Звезда «Трех мушкетеров» может подняться с кровати только при помощи двух сиделок. Она практически потеряла зрение и очень сильно изменилась внешне. Несмотря на тяжелую болезнь, как отметила невестка актрисы Татьяна Найник, свекровь все-равно остается женщиной и очень любит, когда ей наносят крем для рук.

Дочь звезды экрана рассказала, что раньше Маргарита Терехова могла немного говорить, а теперь она понимает ее эмоции только по глазам. Артистка практически все время спит и «постепенно превращается в ребенка». Болезнь Альцгеймера у нее диагностировали в середине 2000-х годов, а последнее интервью у актрисы журналисты брали в 2011 году. Дети решили, что не будут показывать знаменитую мать, так как болезнь нанесла отпечаток на ее внешность. Они уверены, что великая артистка не хотела бы, чтобы зрители видели ее такой. Сын Александр Терехов уверен, что поклонники должны запомнить ее «молодой, красивой и блистательной».