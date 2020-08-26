Apple презентовала проект плавучего магазина

26.08.2020, 12:33, Разное

В Apple решили креативно подойти к процессу торговли своими товарам, создав уникальное место продаж. Плавучий магазин откроется в одном из сингапурских кварталов и станет первой подобной торговой точкой.

В Сети уже появилось видео с презентацией инновационного проекта американской корпорации. Дизайн здания, которое будет использоваться для размещения торговых площадок, выполнен в футуристическом стиле. Таким подходом компания закрепит свой имидж технологического новатора, показав новый подход к коммерции.

В оформлении внешнего вида магазина использованы стеклянные панели, что придает всей конструкции футуристический вид. Неоновая подсветка разработана так, что при освещении плавучий магазин приобретает шарообразную форму. По центру сооружения дизайнеры расположили огромный логотип Apple, для его оформления выбраны ярко-красные тона. Концепцией магазина стало обеспечение творческого развития приверженцев товаров «яблочной» компании.

Предполагается, что клиенты плавающего магазина смогут реализовать свои идеи, однако что подразумевается под этим, руководство американского IT-гиганта не уточняет. Также нет данных, когда уникальный магазин начнет работу, и насколько его ассортимент будет отличаться от предложений аналогичных фирменных магазинов. Как отмечает «Ньюинформ», на территории Сингапура эта торговая точка с необычным концептом станет 512.