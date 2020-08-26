Ольга Шукшина: «Бари Алибасов не имел с моей матерью интимных отношений»

26.08.2020, 12:53, Разное

На протяжении нескольких месяцев поклонники наблюдают за тем, как разворачивается ситуация вокруг Бари Алибасова и его супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной. Дочь знаменитости Ольга утверждает, что мать никогда не жила с продюсером и не имела с ним интимных отношений.

Многих удивил тот факт, что Федосеева-Шукшина приняла предложение руки и сердца в столь почтенном возрасте. Вскоре артистка записала на своего мужа Бари Алибасова квартиру, которую он втайне от нее переоформил на помощника. Звезды были с этой историей на различных ток-шоу, после чего продюсер «На-На» оказался в психиатрической больнице. Когда его выписали, он сразу отправился в ЗАГС, чтобы подать на развод. Бари Каримович заявил, что причиной являются «неразрешимые противоречия».

По мнению Ольги Шукшиной, мать согласилась на брак, так как продюсер является «страшным манипулятором». Алибасов долго упрашивал Федосееву-Шукшину, а она отвечала ем отказом. Дочь актрисы считает, что новоиспеченный супруг окутал ее мать вниманием, воспользовавшись ее доверчивостью и возрастом. При этом, его интересовала не сколько недвижимость артистки, сколько «хайп» на скандалах. Ольга Шукшина уверена, что на этом продюсер достаточно хорошо зарабатывает. Например, он намекнул журналистам, что «сладко проводит медовый месяц» с супругой. Однако младшая дочь знаменитости уверяет, что между Бари Алибасовым и ее матерью никогда не было интима.

Лидия Федосеева-Шукшина дала согласие на развод с продюсером. Знаменитая артистка надеется, что она сможет вернуть свою квартиру, которая стала причиной конфликта. На данный момент суд наложил на недвижимость арест.