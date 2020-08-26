Вожатый из «Артека» оказался ЛГБТ-инструктором НАТО

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26.08.2020, 12:38, Разное

Сотрудники ФСБ по Республике Крым задержали одного из воспитателей детского лагеря за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Задержанный Николай Б. в течение нескольких лет вел деятельность по растлению лучших детей страны.

Выявить преступника помог случай. На очередную смену в лагерь приехала дочь известного российского политолога, участника множества общественно-политических ток-шоу на ведущих телеканалах страны. Ребенку показалось странным, что на День Нептуна мальчиков заставили нарядиться в русалок и водить хороводы на фоне радуги, о чем он и сообщил своим родителям. Далее сигнал поступил в федеральный орган безопасности и подозреваемый был задержан.

– В ходе предварительного допроса удалось выяснить, что задержанный прошел квалифицированную подготовку в лагерях НАТО для представителей ЛГБТ и в совершенстве изучил все книги Джина Шарпа. В данный момент проводятся следственные мероприятия и решается вопрос о мере пресечения, — говорится в сообщении силовиков.

Все дети, попавшие под влияние преступника, должны будут пройти годичный курс реабилитации в школе традиционных ценностей при РПЦ. Также в ближайшее время будет решен вопрос о замене директора «Артека» на представителя Росгвардии или одного из руководителей российского духовенства.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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