 

ЦИК объявил о старте кампании по довыборам в Черниговской области

26.08.2020, 12:35, Новости дня

26 августа стартовал избирательный процесс на промежуточных выборах народного депутата Украины в одномандатном округе №208 в Черниговской области. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия Украины.

Голосование состоится одновременно с местными выборами 25 октября. Окончательные результаты должны быть установлены не позднее 9 ноября.

“По предварительным подсчетам в этих выборах смогут принять участие более 127 тыс. избирателей. Голосование будет проходить на 199 избирательных участках, из которых 192 – обычные и семь – специальные”, – сказано в сообщении.

В соответствии с календарным планом, утвержденным ЦИК, выдвижение кандидатов в нардепы от партий будет продолжаться с 27 августа до 14 сентября включительно. Кандидаты-самвыдвиженцы смогут подать документы в ЦИК до 24 сентября.

Центризбирком назначил промежуточные выборы в 208-м округе 5 июня. Довыборы проводятся в связи с гибелью нардепа из группы “Довіра” Валерия Давыденко, избранного по округу в 2019 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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