 

В НБУ объяснили, почему банк “Аркада” выводят с рынка

26.08.2020, 12:35, Новости дня

Банк “Аркада” был признан неплатежеспособным и выводится с рынка из-за падения капитала ниже нормативного уровня. Об этом на брифинге 26 августа сообщил председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко. Трансляция пресс-конференции велась на странице НБУ в YouTube.

“Национальный банк 25 августа действительно признал неплатежеспособным банк “Аркада”. Такое решение было принято для защиты интересов вкладчиков банка. Причина выведения банка с рынка – уменьшение норматива капитала менее чем до одной трети от минимально установленного уровня”, – заявил глава Нацбанка. 

По словам Шевченко, ухудшение ситуации в банке “Аркада” “никак не связано с пандемией [коронавируса] и снижением бизнесактивности”.

“Проблемы банка возникли из-за потери активов: зданий и земельного участка, который находится в Киеве на улице Ольгинской. В этом году банк “Аркада” передал это здание в залог связанному лицу, а недавно кредитор взыскал эту задолженность из-за несвоевременного обслуживания кредита. В результате потери такого крупного актива капитал банка стал отрицательным, и Национальный банк был обязан признать его неплатежеспособным”, – подчеркнул он.

Банк “Аркада” создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка, согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года, является Константин Паливода (общее участие 74,797%).

По данным Нацбанка, на 1 июля 2020 года по размеру общих активов банк “Аркада” занимал 45-е место (1,902 млрд грн) среди 75 банков.

8 августа НБУ отнес банк к категории проблемных, 25 августа финучреждение было признано неплатежеспособным. 26 августа Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел в финучреждение временную администрацию и начал процедуру вывода банка с рынка.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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