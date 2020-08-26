Учёные выяснили, какой тип рака повышает риск тяжёлого течения COVID-19

26.08.2020, 12:17, Разное

Учёные из Оксфордского и Бирмингемского университетов провели исследование и выяснили, какой тип рака повышает риск тяжёлого течения COVID-19. Результаты научной работы появились в Lancet Oncology.

Специалисты решили создать данный проект, чтобы помочь исследователям и клиницистам разобраться в том, какой вид онкологии сильнее остальных увеличивает вероятность тяжёлой формы коронавируса. Для этого они использовали демографические данные, в том числе о возрасте, половой принадлежности, а также типе рака. Таким образом, научным работникам удалось выяснить, что пациенты с гематологическим раком, особенно пожилого возраста, страдающие от лейкоза, сталкивались с более тяжёлым течением COVID-19, чем люди с опухолями твёрдых органов.

В случае заражения коронавирусом, риск осложнений у них увеличивался на 57%. При этом наименее предрасположенными к этому оказались пациенты с раком груди. Стоит отметит, что результат зависит и от возраста больного. Так, борьба с заболеванием людей старше 80 лет часто заканчивается летальным исходом.

Лечение онкологии необходимо продолжать даже в период пандемии. Учёные уверены: их исследование предоставит врачам и пациентам важную информацию, с помощью которой можно определять траекторию терапии. Составление таблиц для разных видов онкологии поможет им оценить существующие риски и преимущества.