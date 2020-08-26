 

Казахстан договорился с Россией о получении вакцины «Спутник V»

26.08.2020, 12:08, Новости дня

Единый дистрибьютор лекарственных средств Казахстана – компания «СК-Фармация» – подписала соглашение о взаимопонимании с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о выделении гарантированного объема вакцины «Спутник V» после прохождения всех стадий испытаний, сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана.

«Подписано соглашение о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций и «СК-Фармация» о выделении гарантированного объема вакцины «Спутник V» после прохождения всех стадий испытаний. Необходимый объем для Казахстана готов произвести Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В РФПИ сообщили, что партия вакцины для поставки в Казахстан будет произведена одним из международных партнеров фонда.

Ранее президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились, что республика станет первой страной, куда будет поставлена российская вакцина от коронавируса, а белорусы в добровольном порядке примут участие в третьем этапе ее испытаний.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.



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