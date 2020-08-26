Пожарные спасли кошку из взорвавшегося дома в Москве

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26.08.2020, 12:08, Новости дня

Пожарные спасли кошку, которая потеряла сознание после взрыва и пожара в пятиэтажном доме в Москве, сообщил спасатель Владислав Щербаков.

«На третьем этаже, когда подавали водяные стволы, обнаружили кошку без сознания, эвакуировали ее, передали расчетам, подоспевшим на помощь. Они ее приводили в чувства – кошка выжила, все в порядке, получила незначительные ожоги шерсти», –цитирует Щербакова РИА «Новости».

Основные подразделения пожарных покинули место происшествия, работы завершаются. В ходе интенсивного горения на пожаре были более 50 машин МЧС, скорой помощи, полиции и Росгвардии. Территория оцеплена, улица все еще перекрыта.

Между тем руководитель московского ГУ МЧС Сергей Желтов сообщил, что пожар мог начаться из-за газового баллончика.

«Возможный хлопок газового баллончика [произошел] в зальной комнате двухкомнатной квартиры», – сказал он.

В пресс-службе «Мосгаза» отметили, что проблемы с газовым оборудованием не могли послужить причиной пожара.

«Очаг возгорания находится в жилой комнате квартиры №50. Специалисты проверили состояние газового оборудования: все газовые приборы целы и герметичны, нарушений в их работе нет», – заявили в компании.

Последняя проверка проходила месяц назад, 23 июля, замечаний выявлено не было.

В среду в пятиэтажном доме по улице Кубинке на западе Москвы произошел взрыв, в результате на трех этажах дома возник пожар, пострадали пять человек.



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