 

Мнение: США пригорозили санкциями из-за «инцидента» с Навальным

26.08.2020, 11:59, Разное

Дипломаты России и США «затронули вопрос о А.А.Навальном». И США пообещали, что «в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году».

Российские дипломаты, понятное дело, возмутились, сделали официальное заявление, что это оскорбительно, и подчеркнули, что «российское руководство выступает за самое тщательное и максимально объективное расследование произошедшего» (отсюда).

Не понял, о каком расследовании идет речь? Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков только вчера заявил, что в Кремле «не видят поводов для того, чтобы инициировать расследование отравления политика Алексея Навального».

Что порисходит? В МИД не знают, что в Кремле уже решили не проводить расследования? Или Кремль уже передумал и все-таки будет возбуждено уголовное дело, в рамках которого и будет проведено расследование обстоятельств отравления Навального?

Фотография  Алексея Навального отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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