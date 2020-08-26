 

В РФ заявили о подготовке «цветной революции» в США

26.08.2020, 11:48, Новости дня

«Заявление Клинтон – это часть технологии, применяемой во время «цветных революций», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Так он прокомментировал совет экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Джо Байдену не соглашаться с поражением в день выборов.

«В США либеральные элиты применяют ровно те же технологии, которые были отработаны на всех «цветных революциях» за пределами страны, в том числе в Югославии, в странах, переживших «Арабскую весну», и сейчас в Белоруссии», – считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

По словам собеседника, в этом плане заявление Хиллари Клинтон похоже на заявления белорусских оппозиционеров. «Они говорят, мол, «это мы победил, а не вы, и нам плевать на то, что говорят избиркомы». Таким образом сейчас ведется подготовка к непризнанию итогов президентских выборов в США», – добавил эксперт. 

«Как именно пройдут выборы в Штатах, мы пока не знаем. Но на фоне Black Lives Matter там может быть все, что угодно. Если не произойдет какого-то чуда, то вполне возможно, что мы станем свидетелями серьезного гражданского конфликта, при котором обе стороны не готовы идти на уступки друг другу», – заключил Дробницкий.

Накануне экс-кандидат в президенты от демократов Хиллари Клинтон посоветовала Джо Байдену не соглашаться с проигрышем в день выборов. Выступая в шоу на телеканале Showtime, Клинтон заявила, что результаты в день выборов могут показывать небольшое преимущество республиканца Дональда Трампа.

«Джо Байден не должен признавать поражение ни при каких обстоятельствах», – приводит слова Клинтон РИА Новости. «Я думаю, что в конечном итоге он выиграет, если мы не будем отступать ни на шаг и если мы будем так же внимательны и непреклонны, как и другая сторона», – добавила Клинтон.

Напомним, Республиканская партия США официально выдвинула действующего президента США Дональда Трампа на второй срок. Кандидатом в президенты США от Демократической партии стал Джо Байден.



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