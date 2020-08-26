Готовивший похищение ополченца ДНР отказался давать показания

26.08.2020, 11:48, Новости дня

Тимур Макаров – участник организованной группы, готовившей по заказу СБУ похищение и перемещение на Украину одного из лидеров ополчения ДНР, после предъявления ему обвинения отказался давать показания; Мосгорсуд отклонил жалобу на его арест.

«Давать показания по предъявленному обвинению отказался», – передает ТАСС материалы дела, оглашенные судьей. Ранее апелляционная инстанция оставила в силе решение об аресте Андрея Кормича и Максима Мищенко.

Ранее Андрей Кормич – участник организованной группы, готовившей по заказу СБУ похищение и перемещение на Украину одного из лидеров ополчения ДНР, дал признательные показания и оформил явку с повинной.