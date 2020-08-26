Французский сенатор призвал Россию повлиять на Лукашенко, но только в мирном ключе

26.08.2020, 11:40, Новости дня

Россия должна повести себя как мировая держава и оказать влияние на Лукашенко так, чтобы это привело к миру и прекращению насилия, заявил в интервью Public Sénat глава комитета по международным отношениям в сенате Франции Кристиан Камбон. Поэтому и Европе как никогда нужно вести диалог с Москвой, чтобы разрешать конфликты.



Reuters

В отношении событий в Белоруссии и Александра Лукашенко у Франции всегда была одна позиция: это диктаторский режим, который сфальсифицировал результаты выборов, заявил в интервью Public Sénat глава комитета по международным отношениям в сенате Франции Кристиан Камбон. По его словам, разгон протестов показывает, что белорусский президент старается силой удержаться у власти.

На ситуацию в Белоруссии ЕС среагировал очень хорошо, считает сенатор: 19 августа там провели чрезвычайный саммит, а председатель Европейского совета провёл переговоры с Путиным. ЕС ввёл новые санкции против Белоруссии и выразил поддержку протестующим. Но при этом, предупреждает политик, важно не вестись на провокации и проявлять сдержанность, однако сохранять давление на Лукашенко.

При этом у Лукашенко тесные связи с Путиным, и именно они, по мнению сенатора, должны привести к окончанию насилия и к диалогу. «Россия должна не лить масло в огонь, а действовать как крупная мировая держава, чтобы найти решение кризисам, подобным белорусскому», — отметил он.

Так что РФ должна, по его мнению, оказать влияние на Лукашенко, и именно к этому призывают европейцы из разных стран. Они хотят, чтобы РФ продемонстрировала, что выступает за мир, а не в поддержку диктаторов. «Важнее чем когда-либо поддерживать диалог с Россией, пусть даже это сложный диалог. Никто из экспертов не в силах сказать, какую позицию занимает Россия», — отмечает Кристиан Камбон. Однако, по его мнению, РФ поступила бы весьма неправильно, если бы после украинского кризиса открыла второй очаг напряжённости с Западом.

Камбон заявил, что отправит своему российскому коллеге Константину Косачёву послание с поддержкой любых попыток РФ наладить диалог. При этом он отметил стремление Франции сохранить прямой диалог с Москвой. «Больше, чем когда-либо, нужно разговаривать с Россией и снова обозначить, что есть некие красные линии, которые нельзя пересекать», — отметил он. И в данный момент, по его словам, прямая поддержка Лукашенко со стороны РФ — это плохой знак. «Нам нужна Россия, чтобы разрешать кризисы, а не подпитывать их».

Журналисты пообщались с французским сенатором и по поводу отравления российского оппозиционера Алексея Навального, но тот отметил, что представители Германии должны предоставить дополнительную информацию и веские доказательства. Пока же ход событий, по его мнению, ещё не установлен. Он отмечает, что Навальный обличал олигархов, финансистов, и многие люди были заинтересованы в том, чтобы он замолчал. Но при этом он считает, что у самого Путина не было заинтересованности в этом отравлении, пишет Public Sénat.