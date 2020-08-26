В Ирландии требуют отставки еврокомиссара из-за званого ужина во время карантина

26.08.2020, 11:40, Новости дня

Ирландскому еврокомиссару Филу Хогану грозит отставка за нарушение карантинных мер. Его обвиняют в том, что он участвовал в массовом ужине, игнорировал ограничения на поездки и говорил по мобильному за рулём. Еврокомиссия исследует все обстоятельства этого дела. Между тем вероятная отставка еврокомиссара по торговле создаст большую политическую проблему для Брюсселя в период важных переговоров с Вашингтоном и Лондоном, а также нарушит координацию внутри ЕС по преодолению последствий пандемии, отмечает Euronews.

В Брюсселе и Дублине звучат призывы к отставке еврокомиссара по вопросам торговли за нарушение мер по борьбе с коронавирусом. 20 августа ирланденц Фил Хоган отужинал на юбилее гольф-клуба в присутствии более 80 высокопоставленных гостей, карьеры которых теперь тоже под угрозой. Накануне правительство Ирландии запретило подобные массовые мероприятия.

Хогана также обвиняют в посещении карантинной зоны и в разговорах по мобильному за рулём. Еврокомиссия выясняет степень виновности своего члена, о чём сообщила её представитель.

ДАНА СПИНАНТ, представитель Еврокомиссии: Этот вопрос требует тщательной оценки с нашей стороны, в нём очень важны детали. Председатель Урсула фон дер Ляйен попросила комиссара Хогана предоставить полный отчёт.

ДАРРЕН МАККАФФРИ, политический редактор Euronews: Это становится интересным тестом для Еврокомиссии: кто в ней подчиняется кому? Должен ли этот европейский институт руководствоваться общественным мнением в одном государстве-члене? Или взглядами руководителей этого государства-члена? В конце концов, Хоган работает на Еврокомиссию, а не на Ирландию.

Отставка еврокомиссара по торговле создала бы большую политическую проблему для Брюсселя в нынешний период торговых переговоров с Вашингтоном и Лондоном.

ДАНА СПИНАНТ: Все знают важность торгового портфеля. Мы только что сделали заявление по проблеме, связанной с этой сферой. Но наряду с торговлей, важны и другие портфели. Поэтому остальные еврокомиссары должны выполнять свою роль, полностью сосредоточившись на своем мандате.

Но в случае ухода Хогана в Еврокомиссии придётся проводить перестановки. Всё это может навредить её репутации, прервать карьеру влиятельного ирландского представителя, а также нарушить координацию действий стран ЕС по преодолению последствий пандемии.

Дата выхода в эфир 24 августа 2020 года.