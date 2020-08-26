 

Украина отметила день независимости концертами и маршем непокорённых

26.08.2020, 11:40, Новости дня

В Киеве и регионах прошли торжественные мероприятия по случаю 29-й годовщины независимости Украины. Как передаёт «1+1», на Софийской площади украинской столицы состоялись официальные торжества: речь президента, награждение и музыкальная программа, а в парке Шевченко состоялся марш защитников Украины.

Торжества на Софийской площади, сцена в форме Украины и марш непокорённых в центре столицы и в регионах. Украина отпраздновала 29-ю годовщину независимости. 

На Софийской площади состоялись официальные торжества: речь президента, награждение и музыкальная программа. 

Между тем неподалёку, в парке Шевченко, состоялся рекордный марш защитников Украины. Участие в нем приняли десятки тысяч людей со всей Украины: военные, добровольцы, представители крымскотатарского народа и активисты.

Колонна несколько часов двигалась от парка Шевченко по Крещатику на Площадь независимости. И всё это время на тротуаре толпа постоянно аплодировала и благодарила. 

ЖЕНЩИНА: Крым — это Украина, другого быть не может. 

ЖЕНЩИНА: Такие чувства, просто хочется плакать. Душа поёт и радуется за нашу Украину.

Дата выхода в эфир 25 августа 2020 года. 



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