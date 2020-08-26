В США арестован россиянин по подозрению в киберпреступлении

26.08.2020, 11:32, Новости дня

В США арестован гражданин России Егор Крючков по подозрению в сговоре с целью совершения киберпреступления. Об этом сообщает Минюст США.

По данным ведомства, 27-летний Крючков пытался подкупить сотрудника неназванной американской компании в штате Невада. Россиянин предлагал ему один миллион долларов за участие в реализации мошеннической схемы. Крючков планировал загрузить вредоносное программное обеспечение в компьютерную систему этой компании, чтобы получить доступ к её данным. Таким образом россиянин и его сообщники планировали получить доступ к данным компании и потребовать у неё выкуп за то, чтобы не обнародовать информацию, говорится в сообщении Минюста США.

По данным американских властей, россиянин с середины июля неоднократно контактировал и встречался с сотрудником компании в Неваде, чтобы обсудить мошеннический план.

После того, как с ним связались сотрудники ФБР, Крючков попросил знакомого купить для него авиабилет, пытаясь вылететь из страны через аэропорт Лос-Анджелеса, где и был задержан 22 августа. В США он въехал по туристической визе.

В посольстве России в США сообщили ТАСС, что знают об аресте россиянина Егора Крючкова и намерено оказывать ему консульское и правовое содействие.