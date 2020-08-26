Все сама: Холли Берри возьмет на себя роль адвоката в судебном процессе с бывшим мужем Оливье Мартинесом

26.08.2020, 11:30, Разное

Некоторые отношения даже после своего логического завершения продолжают приносить проблемы и неприятные воспоминания обоим участникам. Так, актеры Холли Берри и Оливье Мартинес, расставшись еще в 2015 году, до сих пор не могут разрешить некоторые вопросы. СМИ писали о финализации развода пары еще в 2016-м, однако о совместной опеке над их 7-летним сыном Масео Холли и Оливье не могут договориться до сих пор, пропуская слушания в суде. Очередной такой пропуск произошел в 2019 году, когда пара не смогла предоставить документ о финальном соглашении по этому вопросу. И по-видимому, устав от переговоров с адвокатом и постоянных судебных тяжб, Холли решила взять дело в свои руки и еще в конце июля подала запрос на то, чтобы представлять свои интересы в суде самостоятельно. Информацию об этом сообщило американское издание ET.

Ранее в суде Холли представляла адвокат Марина Закиян Бек, и она уже подписала разрешение на то, чтобы передать все необходимые данные своему клиенту. 11 августа Холли уже подала официально прошение на то, чтобы поскорее начать защищать себя самой. Однако актрису теперь ждет серьезная борьба: бывший супруг Оливье Мартинес также хорошо подготовился к очередному витку судебных разбирательств и нанял нового адвоката Лору Вассер. Последняя представляла в суде интересы Анджелины Джоли и Джонни Деппа и не раз “разводила” знаменитостей.

Холли Берри и Оливье Мартинес с сыном Масео в Мексике, март 2016-го

Напомним, Холли Берри и Оливье Мартинес поженились в 2013 году – за несколько месяцев до рождения их сына Масео. О разводе же они заявили в конце октября 2015 года. Чуть позже в интервью Холли рассказала о своем состоянии после этого разрыва:

Я в порядке, правда. Я продолжаю улыбаться, двигаться вперед и по-настоящему счастлива от того, что нахожусь сейчас здесь. Неважно, через какие трудности вам нужно пройти в данный момент, вы должны не унывать, перестать думать о себе и своей жизни и сосредоточить свое внимание на других. Это лучшее средство в любой ситуации, даже если вам очень тяжело и вы вообще не желаете иметь с кем бы то ни было дело.

К слову, расстаться по-дружески актриса не смогла и с еще одним своим возлюбленным, манекенщиком Габриэлем Обри, с которым она также решала вопросы об опеке – уже над 12-летней дочерью Налой. Пара распалась еще в 2010 году, провстречавшись 5 лет, но Габриэль и Холли до сих пор испытывают друг к другу неприязнь. В конце прошлого года даже стало известно, что ранее актриса обвиняла бывшего бойфренда в расизме и психологическом насилии. К финальному решению об опеке эта пара пришла в 2014 году, когда суд обязал Холли Берри выплачивать Габриэлю Обри 16 тысяч долларов алиментов на ребенка ежемесячно до тех пор, пока Нале не исполнится 19 лет или она не закончит университет.

Холли с дочерью Налой