Сестра Бритни Спирс Джейми Линн намерена защитить траст певицы от притязаний ее отца

26.08.2020, 11:30, Разное

В конце прошлой недели стало известно, что адвокаты Бритни Спирс, которые боролись за внесение изменений в условия опеки, установленной над ней еще 12 лет назад (в частности, певица хотела сделать своим опекуном не отца Джеймса, а его помощницу Джоди Монтгомери), – потерпели поражение в суде. Издание The Mirror сообщило, что на закрытом от СМИ заседании суд в присутствии родителей певицы и ее адвокатов постановил, что Джеймс Спирс продолжит быть опекуном дочери до 1 февраля 2021 года.

Напомним, вопрос о контроле над Бритни Спирс и необходимости этого контроля встал особенно остро этим летом, когда под хэштегом “Освободите Бритни” в интернете начали появляться сообщения поклонников Спирс о том, что их любимая звезда находится в заточении и пребывает не в себе. В основе этих предположений – некое тайное письмо Бритни, которое опубликовал ее друг и фотограф Эндрю Гэллери. Из-за этих документов поклонники уверены, что звезда находится в полной власти своего отца, который долгие годы является ее опекуном, и не может даже сходить за кофе или выйти на улицу без его разрешения. Правда это или нет, но пока что Джеймс Спирс по-прежнему будет принимать ключевые решения в жизни Бритни. Однако теперь у нее появится подмога.

Бритни и Джейми Линн Спирс, 2003 годПо сообщениям американского издания The Blast, ее сестра Джейми еще в 2018 году стала доверительным лицом, отвечающим за траст Бритни, деньги из которого должны пойти на содержание ее детей. Тогда документы об этом решении подписали отец девушек Джеймс Спирс и его соопекун Эндрю Уоллет. Однако теперь Джейми вновь решила поднять вопрос об этой сумме денег. Она просит суд одобрить процедуру создания особых счетов, на которые можно как перевести принадлежащие Бритни деньги, так и заблокировать их без права доступа третьим лицам. По сообщениям The Blast, эта процедура поможет содержать деньги певицы в полной сохранности и не даст желающим покуситься на ее богатство. Пока непонятно, хочет ли Джейми организовать эту процедуру сейчас или же намерена таким образом подстраховаться на случай непредвиденных обстоятельств или гибели главного владельца счета – самой Бритни. Однако в любом случае эта процедура еще больше увеличит вероятность того, что деньги на трасте будут принадлежать лишь сыновьям Бритни – Шону и Джейдену, которым они и предназначались изначально.

Ранее мать певицы Линн Спирс также подавала в суд прошение о том, чтобы быть более вовлеченной в дела этого траста, но новостей о решении суда по этому вопросу пока нет. Также напоминаем, что Джейми Спирс ранее комментировала ситуацию под названием “Спасите Бритни”. Отвечая на вопрос одного из комментаторов в Instagam о психическом состоянии своей сестры, она сказала:

У вас нет никакого права строить предположения о моей сестре и НЕТ права говорить о ЕЕ здровье и личной жизни. Она сильная, крутая женщина, которая не знает препятствий – и это единственное, что очевидно… Я никогда не буду писать что-то просто, чтобы прояснить ситуацию публике – особенно, когда человек, которого это касается, против. Я лучше приму удар на себя, чем буду разглашать чужие мысли, которые они хотели бы оставить при себе.

Джейми Линн Спирс