 

Зеленский о “большой проблеме” Украины: Мы не должны были этого позволить

26.08.2020, 11:23, Разное

Глава государства признался, что много думал о возвращении Крыма. По его словам, прежние украинские власти совершили большую ошибку, отдав полуостров. “Мы не должны были этого позволить”, – сказал Владимир Зеленский.

Политик пожаловался, что сейчас нет серьезной площадки для обсуждения крымского вопроса. На встрече “нормандской четверки” лидеры не хотели говорить об аннексии полуострова. Единственный рычаг давления на Россию, добавил Зеленский, – это санкции.

Президент заявил, что вернет Крым Украине. При этом политик отметил, что конфликт в Донбассе является для него приоритетным. “На востоке страны погибают люди. Для меня лично эта ситуации стоит во главе угла”, – приводит слова Владимира Зеленского Euronews.

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) 6 Авг 2020 в 10:20 PDT

Напомним, присоединение полуострова произошло в марте 2014 года после референдума. Согласно официальным данным, за вхождение в состав России выступили 96,7% жителей Крыма и 95,6% избирателей Севастополя.

Украина и некоторые западные страны отказались признавать итоги голосования. Власти России в свою очередь заявили, что референдум прошел в соответствии с Уставом ООН и международным правом, передает РИА Новости.



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