Как ЦРУ имитировало похищения людей НЛО в Латинской Америке

26.08.2020, 11:22, Разное

На протяжении всей истории сфера уфологии и исследований, связанных с гипотезой внеземной жизни, всегда была переполнена дезинформацией. Тем, кто глубоко погружался в уфологию, очень хорошо об этом известно, поскольку имеется масса сведений о том, что «аутсайдеры» из спецслужб и правительственных организаций внедрялись в эту сферу с целью обмануть исследователей и людей, интересующихся этой темой по одной простой причине — чтобы не позволить им приблизиться к истине.

Наряду со всеми кампаниями дезинформации, которые, судя по всему, существуют до сегодняшнего дня, уже давно проводится «официальная кампания высмеивания и замалчивания» (Роско Хелленкетер, бывший директор ЦРУ), связанная с этой темой. Вот почему всем читателям, интересующимся подобными вопросами, необходимо проявлять особую бдительность и придерживаться фактов, данных и доказательств, а не «заглатывать» любую дикую чушь, которую никак невозможно проверить.

В этом контексте особого внимания заслуживает фигура доктора Жака Валле, который имеет степень магистра астрофизики и кандидата наук в области информатики. В своей книге «Запрещенная наука 4» он объясняет, как в его руках оказались документы, свидетельствующие о том, что принудительные «похищения НЛО» проводились сотрудниками ЦРУ в рамках серии «научных» экспериментов, связанных с методами психологической войны.

Тема НЛО впервые привлекла его внимание как астронома еще в годы жизни Париже. Впоследствии он стал активным участником проекта «Синяя книга» Дж. Аллена Хайнека и сам написал несколько книг, посвященных загадке НЛО. В настоящее время он является венчурным инвестором и живет в Сан-Франциско. Валле — один из многих, кто описал и задокументировал поразительные свидетельства того, как тщательно сконструированные мистификации в средствах массовой информации вводили в заблуждение исследователей НЛО, отвлекая их от самого феномена и от реально происходящих событий.

В одной из своих последних книг «Запрещенная наука 4» он делится результатами частного расследования необъяснимых явлений последнего десятилетия XX века, в течение которого он путешествовал по всему миру, выполняя свою работу в качестве инвестора в области высоких технологий. Книга представляет собой нечто вроде дневника, в котором документируются его впечатления и встречи с людьми, состоявшиеся в рамках изучения этого феномена.

В записи, датированной четвергом 26 марта 1992 года, Валле пишет:

«Я добыл документ, подтверждающий, что ЦРУ имитировало похищение людей НЛО в Латинской Америке, а именно в Бразилии и Аргентине, в рамках экспериментов в области психологической войны. В одном из более ранних эпизодов он упоминает об одном из своих многочисленных разговоров с Роном Блэкберном. Так, запись от 16 апреля 1990 года гласит: «За обедом с полковником Блэкберном (ВВС) в ресторане Gatehouse в Пало-Альто, он рассказал, что группа «Secret Onion» была создана еще в 1985 году при секретном аналитическом центре, базирующемся в помещении Skunk Works, подразделения компании Lockheed. Полковник Джон Александер принес ему список людей, входящих в «ближний круг». Они разделили мир на слои в соответствии со степенью доверия и способностей. Мы с Блэкберном договорились отправиться 4 мая на высокое плоскогорье в Нью-Мексико, якобы для встречи с какими-то инопланетянами».

Любопытно, что полковник Джон Александер пишет о Блэкберне в своей книге «НЛО, мифы, заговоры и реальность»:

«Среди людей, с которыми я познакомился, был доктор Рон Блэкберн, который тогда работал на Skunk Works в Бербанке. Именно он первым спросил меня, слышал ли я когда-нибудь о печально известной Зоне 51. В начале восьмидесятых этот объект все еще не был широко известен даже среди военных, не говоря уж о широкой публике, хотя он функционировал уже давно… среди сфер, представлявших общий интерес для нас с Блэкберном, были НЛО. Мы обсудили много вариантов, связанных с тем, кто мог бы руководить исследованиями в этой области. Мы оба пришли к выводу, что есть какая-то организация, возможно, в составе ВВС США, которая стоит у руля. Но оба мы признавали, что кто бы ни возглавлял усилия, должна быть и межведомственная координация. Мы были хорошо осведомлены обо всех наиболее распространенных слухах. В частности, мы предполагали, что история с НЛО в Розуэлле была подлинной, в отличие от прочих.

В записи от 4 мая 1990 года Валле пишет о Блэкберне: «Я убежден, что правительство работает над НЛО, – сказал он мне. Какова вероятность того, что некоторые очевидцы будут одурачены спецэффектами, разработанными для психологической войны? – возразил я. Что вы скажете о таких случаях как те, что имели место в Бентуотерс в Великобритании или в Сержи-Понтуаз во Франции? «Они довольно хороши, – признал он. – Предположим, вы посветите с неделю инфракрасным лазером людям в глаза. Это не причинит им особого вреда, но может вызвать галлюцинаторное состояние. Были проведены эксперименты, когда микроволновые лучи пропускались через чей-то мозг с целью зафиксировать наведенную энергетическую картину. Таким образом можно влиять на людей, даже заставлять их слышать те или иные звуки. В рамках экспериментов применялись также голограммы».

Это лишь один из многочисленных примеров и свидетельств, на которые указывают многие исследователи, высказывая предположения об инсценированных похищениях людей, произошедших по неизвестным причинам, и это продолжается до сих пор. Впрочем, это неудивительно, если принять во внимание методы управления массовым сознанием, разрабатываемые ЦРУ в рамках программ вроде MK ultra и их желание манипулировать общественным мнением по самым разным темам. Кроме того, остатки удивления рассеются, если заглянуть в мир черных бюджетов, который гораздо более развит, чем открытый мир, когда речь идет о разработках современных технологий.

Доктор Дэвид Джейкобс, в прошлом университетский профессор, является одним из многих экспертов, которые с помощью гипноза исследовали людей, утверждавших, что стали жертвами похищения инопланетянами.

Тысячи людей, по его словам, рассказывали одну и ту же историю. Они говорили о принудительном оплодотворении, а также о «гибридных детях» и прочем подобном. Может быть, многие эксперименты с насильственными похищениями просто являются глубоко засекреченными «черными» проектами, которые проводятся тайными организациями, работающими на правительства? Теперь мы знаем, что это вполне возможно.

Неужели, они все такие? Есть истории, которые циркулируют уже много лет без каких-либо внятных доказательств. Например, идея о том, что президент Эйзенхауэр заключил с некими внеземными группами сделку, предусматривающую, что они могут похищать определенное количество людей для экспериментов в обмен на технологии. Исходя из того, что насильственные похищения, возможно, являлись военными операциями, факт этой предполагаемой встречи вызывает серьезные сомнения.

Валле пишет в своей книге:

«Этим можно объяснить факт, что существует целый ряд людей, утверждающих, что они имели опыт общения с инопланетными существами, но этот опыт не был связан с насильственными похищениями, а скорее просто с контактом. Помните, ключевая деталь заключается в том, что мы говорим о контакте между людьми и пришельцами, а не о насильственных похищениях, которые часто бывают довольно агрессивными и пугают людей.

Я работаю в этой области уже более десяти лет, и чем больше узнаю, тем больше мне приходится рассматривать альтернативные версии. Я написал эту статью, будучи информирован, что многие случаи похищения могут быть военными операциями, но не упомянул об этом. Я сталкивался с материалами многих исследователей, которые интервьюировали «похищенных», и, судя по их опыту, там также есть некий военный компонент, или ощущение, что военный персонал выглядит как «инопланетяне».

В книге Валле неоднократно упоминается и такая фигура как Ричард Доти, отставной офицер департамента специальных расследований ВВС (AFSIO), чьей работой было распространение дезинформации об НЛО. Это в принципе не является большим секретом, и Доти откровенно признавался, что проникал в круги активистов-уфологов вместе со своими коллегами, чтобы кормить любителей экзотики и журналистов ложью и полуправдой, с тем, чтобы они никогда не добрались до настоящей правды.

Достоверная информация о случаях визуального контакта, спасении пострадавших в авиакатастрофах и контактах с «инопланетянами» существует и может быть изучена. Тем не менее, очевидно, что существует также масса дезинформации и нелепых заявлений, а также шарлатанов, распространяющих ложь и фальшивые истории с целью заработать деньги, или, возможно, агентов, подобных Доти, которые отвлекают всеобщее внимание от правды.

Несмотря на все вышесказанное, факт остается фактом. «Существует серьезная вероятность того, что нас посещают, и уже много лет, некие существа из космоса, представители других цивилизаций. Это должно быть предметом тщательного научного исследования, а не «затираться» бульварными газетами» – говорил лорд-адмирал Хилл-Нортон, бывший начальник Штаба обороны, 5-звездный адмирал королевского флота, председатель Военного комитета НАТО.