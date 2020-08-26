Из-за пандемии коронавируса от 70 до 100 млн человек в мире могут оказаться в крайней нищете

26.08.2020, 11:15, Новости дня

От 70 до 100 млн человек в мире окажутся за чертой бедности из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс в блоге данных.

Он допустил, что данное число может возрасти, если пандемия затянется или ситуация в связи с ней ухудшится.

В апреле Всемирный банк прогнозировал количество людей, которые могут оказаться в крайней нищете из-за пандемии, на уровне 40–60 млн.

Малпасс назвал рабочими приведенные расчеты и уточнил, что прогнозирование того, что произойдет в 2021 году и далее, связано с еще большей неопределенностью.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 26 августа коронавирусом в мире заразился 23 821 321 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением инфекции.

От COVID-19 скончались 818 157 человек: 178,5 тыс. в США, 116,6 тыс. в Бразилии, 61,4 тыс. в Мексике, 58,4 тыс. в Индии, 41,5 тыс. в Великобритании.

Число выздоровевших достигло 15 489 563 человек. По этому показателю лидируют Бразилия (3 032 551), Индия (2 404 585), США (2 053 699), Россия (777 960) и ЮАР (520 381).