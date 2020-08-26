Мнение: “Я никогда не сдамся”

26.08.2020, 11:10, Разное

Мадуро о попытках его свергнуть или убить.

В США и в Колумбии со стороны олигархии принято решение убить меня

24 августа (Пренса Латина) Президент Венесуэлы Николас Мадуро предупредил, что Соединенные Штаты и Колумбия уже давно планируют действия по его убийству.

Во время своего выступления в это воскресенье в телеинтервью с министром культуры Эрнесто Вильегасом президент представил некоторые из подготовленных в Вашингтоне и Боготе планов нападения на него и высших должностных лиц боливарианского правительства.

«В США и в Колумбии со стороны олигархии принято решение убить меня и убить высшее военно-политическое командование этой революции», – сказал он.

Подчеркнул, что обе администрации несколько раз пытались убить его. Например, теракт 4 августа 2018 года на проспекте Боливар в Каракасе с помощью дрона. Кроме того, постоянно сыпятся публичные угрозы от официальных лиц Белого дома.

Он предупредил, что угрозы, исходящие со стороны США, не являются шуточными, необходимо проявить максимальную бдительность.

«На этом этапе я получал угрозы, они говорили, что собираются устранить Мадуро, эти слова не следует воспринимать как игру, их цель — положить конец моему руководству, поэтому я не преувеличиваю, когда говорю это», — подчеркнул он.

Однако, по его словам, эти действия делают его сильнее, «это толкает меня вперед, я никогда не сдамся, я буду бороться за этих людей».

Он напомнил, что с тех пор, как он занял пост президента страны в 2013 году, он столкнулся с бесчисленными нападениями и попытками свержения. «У меня не было ни дня без агрессии империализма и правого фашистского крыла, и они всегда видели меня с улыбкой и мужеством. У меня не было плохих дней, потому что я всегда готов драться», — подчеркнул он.

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Попытки его свергнуть или убить несомненно будут. США не могут смириться с сущестованием независимой Венесуэлы и будут продолжать попытки посадить там свою марионетку.