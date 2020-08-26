Американский самолет-разведчик вторгся в воздушное пространство Китая
26.08.2020, 11:08, Новости дня
Американский разведывательный самолет U-2 вторгся в воздушное пространство Китая, сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
«Американский разведывательный самолет вторгся в запретную для полетов зону в районе боевых стрельб Северной зоны боевого командования НОАК. Вам нужно конкретную точку?», – передает ТАСС слова дипломата.
«Разумеется, это было в пределах территории, воздушного пространства Китая», –добавил он в ответ на уточняющий вопрос.
Во вторник минобороны Китая выразило решительный протест США в связи с вторжением американского самолета-разведчика U-2 в воздушное пространство КНР на территории Северной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК), где проводятся учения.
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