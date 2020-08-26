Объявлена дата премьеры обновлённого кроссовера Peugeot 3008

26.08.2020, 11:00, Новости дня

Известная французская компания Peugeot намерена в скором времени показать публике обновленный кроссовер Peugeot 3008.

В свою очередь, разработчики отказались от радикальной смены дизайна кузова, ограничившись серьезными переменами в салоне автомобиля. В частности, еще с начала текущего года фотошпионы делились фотографиями паркетника с тестовых заездов, показавших сохранение кузова в оригинальном виде. Более того, известно, что новинка Peugeot 3008 будет продемонстрировала на онлайн-презентации 1 сентября.

Внешний вид отличается крупным воздухозаборником, стильными задними фонарями и светодиодными фарами. Что касается салона, то здесь применили более дорогие материалы отделки, а также усовершенствованный мультимедийный центр.