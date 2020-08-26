Новый кроссовер Haval DaGou добрался до дилеров

26.08.2020, 11:00, Новости дня

Новый китайский кроссовер Haval DaGou поступит в свободную продажу в Китае уже в начале сентября.

К настоящему времени дилеры в КНР уже получают первые образцы кроссовера, который можно рассмотреть потенциальным покупателям. Представители китайский марки Haval ранее анонсировали, что старт продаж Haval DaGou на территории РФ могут начать уже со следующего года. Новинка обладает более выразительным дизайном кузова с квадратной формой.

Кроме того, новинка имеет увеличенные колесные диски и соответствующие арки. Кроме того, здесь предусмотрели электронную приборную панель, а также модернизированный мультимедийный комплекс. Более точные характеристики пока остаются неизвестными.