 

Ателье Lowdown анонсировало новую версию Audi RS6 Avant

26.08.2020, 11:00, Новости дня

Специалисты немецкого ателье Lowdown продемонстрировали доработанную модификацию «заряженного» универсала Audi RS6 Avant.

В свою очередь, данная модель может похвастаться стильной решеткой радиатора, новым спортивным обвесом, а также улучшенными бамперами. Вместе с тем Audi RS6 Avant теперь имеет более заниженный дорожный просвет для максимальной устойчивости при резких маневрах. Кроме того, автомобиль имеет 4-литровый турбированный агрегат, который выдает 591 л.с. мощности.

Вместе с тем силами ателье доработана коробка передач на Audi RS6 Avant, за счет чего для разгона до 100 км в час понадобится около 3,7 секунды. Также указано, что новинка Audi RS6 Avant имеет предельную скорость 305 км в час.



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