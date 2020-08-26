 

Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Москве выросло до пяти человек

26.08.2020, 10:48, Новости дня

Число пострадавших в результате взрыва в жилом доме на улице Кубинка в Москве увеличилось до пяти, сообщил источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, в результате взрыва пострадали пять человек, их осматривают медики», – сообщил источник ТАСС.

Кроме того, источник уточнил, что спасены 16 человек. Он также добавил, что кухонная утварь и бытовая техника кухни квартиры, где произошел взрыв, разбросало по всему двору жилого дома.

Пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Кубинка в Москве, где произошел взрыв, ликвидирован в 10.36, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Прокуратура Москвы начала проверку после пожара в жилом доме на западе столицы, сообщила начальник пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.

«Прокуратура Москвы организовала проверку по факту хлопка и пожара, произошедшего в жилом доме на улице Кубинка. По предварительным данным, есть пострадавшие, повреждено имущество. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего», – сказала Нефедова.

По ее словам, в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, в том числе на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности и обеспечения безопасности газового оборудования.

Также прокуратура поставила на контроль соблюдение прав граждан, чье имущество пострадало в результате, а также жилищных прав лиц, проживающих в многоквартирном доме.

«По указанию прокурора Москвы Дениса Попова для координации действий правоохранительных органов на месте происшествия находятся заместитель прокурора Западного административного округа Дарима Петрова и и.о. Кунцевского межрайонного прокурора Дмитрий Сидоров», – добавила Нефедова.

Движение по улице Кубинка в сторону улицы Маршала Неделина на западе Москвы полностью перекрыто из-за пожара в доме, передает РИА «Новости».

В пятиэтажном доме по улице Кубинка на западе Москвы произошел взрыв, в результате на трех этажах дома возник пожар.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / МИД Украины передал МИД РФ ноту протеста в связи с учениями оккупантов в аннексированном Крыму

19.07 / По делу о поджоге собора в Нанте задержан первый человек

28.06 / Число жертв коронавируса в мире приближается к полумиллиону

22.07 / Уголовное дело против Ефремова поступило в суд

08.07 / ФСБ прослушивала телефон и читала почту Сафронова

02.07 / Москвичей предупредили о ливне с грозой и сильном ветре

26.06 / Запрет на въезд иностранцев в Израиль продлили до 1 августа

13.07 / Путин предложил определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие

07.07 / В МИД Китая отказались «тратить время» на «политикана» Помпео

23.08 / В Перу полиция вмешалась в работу ночного клуба, погибли 13 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска